Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что ..

Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщаетПо словам следователей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался из-за полученного ранения.Как сообщает , после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.