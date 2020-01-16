Президент Украины Владимир Зеленский подвергся резкой
критике члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе Вадима Манукяна. Причиной
стало внесение выдвинутого на пост премьер-министра России Михаила Мишустина в
черный список украинского Мировторца.
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся резкой
критике члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе Вадима Манукяна. Причиной
стало внесение выдвинутого на пост премьер-министра России Михаила Мишустина в
черный список украинского "Мировторца".
Эксперт призвал Владимира
Зеленского закрыть данную интернет-площадку. "Эти клоуны из
"Миротворца" каждый раз на значимых инфоповодах пытаются напомнить о
себе и о своем убогом сайте. Теперь выдвижение Михаила Мишустина на пост
премьер-министра России им не дает покоя", – констатировал собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян уверен, что
руководству Незалежной пора бы успокоиться и принять одну истину. "Крым – это
территория России, и туда ездят все россияне, когда захотят и на сколько
захотят", – отметил эксперт.
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