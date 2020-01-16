Президент Украины Владимир Зеленский подвергся резкой критике члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна. Причиной стало внесение выдвинутого на пост премьер-министра России Михаила Мишустина в черный список украинского Мировторца.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся резкойкритике члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ приГосударственной думе Вадима Манукяна. Причинойстало внесение выдвинутого на пост премьер-министра России Михаила Мишустина вчерный список украинского "Мировторца".Эксперт призвал ВладимираЗеленского закрыть данную интернет-площадку. "Эти клоуны из"Миротворца" каждый раз на значимых инфоповодах пытаются напомнить осебе и о своем убогом сайте. Теперь выдвижение Михаила Мишустина на постпремьер-министра России им не дает покоя", – констатировал собеседник "Дни.ру".Вадим Манукян уверен, чторуководству Незалежной пора бы успокоиться и принять одну истину. "Крым – этотерритория России, и туда ездят все россияне, когда захотят и на сколькозахотят", – отметил эксперт.Материал дополняется