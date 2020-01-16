Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе. По его словам, решение принято на фоне предложений об изменении Конституции, которые прозвучали в Послании Федеральному Собранию, с которым выступил сегодня Владимир Путин.Президент поблагодарил правительство за работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового кабинета.Путин также сообщил, что намерен ввести новую должность — заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.Председателем Совета безопасности, как известно, является президент.Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Медведевым выполнение тезисов Послания на рабочей встрече.