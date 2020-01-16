В Послании Федеральному Собранию, которое президент России оглашает в московском Манеже 15 января, Владимир Путин призвал все банки (а не только банки с государственным участием) активнее включаться в программу льготной ипотеки для семей с детьми на Дальнем Востоке.

В Послании Федеральному Собранию, которое президент России оглашает в московском "Манеже" 15 января, Владимир Путин призвал все банки (а не только банки с государственным участием) активнее включаться в программу льготной ипотеки для семей с детьми на Дальнем Востоке.Глава государства напомнил, в этом регионе запущена социальная программа для молодых семей — ипотека по ставке 2 процента.В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в начале 2020 года сообщили, что ее можно будет получить в 14 банках, а до конца февраля к этой программе присоединится еще ряд кредитных организаций, напоминает РИА Новости.В рамках данной программы планируется выдать около 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей.Инициатором программы льготной ипотеки для молодых семей и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2 процента годовых был Владимир Путин.Обеспечить запуск этой программы президент России поручил правительству на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2019 года.