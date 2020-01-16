16 марта исполнится год со дня смерти Юлии Началовой. Многочисленные поклонники певицы надеются, что к этому времени решится не только вопрос с присвоением ей звания Заслуженной артистки России, но с причислением ее к лику святых. Приготовления к этому идут полным ходом.

16 марта исполнится год со дня смерти Юлии Началовой. Многочисленные поклонники певицы надеются, что к этому времени решится не только вопрос с присвоением ей звания Заслуженной артистки России, но с причислением ее к лику святых. Приготовления к этому идут полным ходом.Знаменитому художнику Никасу Сафронову уже заказалинаписание иконы с ликом трагически скончавшейся в прошлом году певицы. Причемживописцу предложили за работу внушительную сумму денег."Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том,что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказывает Никас"Дни.ру". – По его задумке певица должна стоять рядом​ со СвятойАнной и Святой Марией. Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлюсвятой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно,считал это скорее раздутым журналистами скандалом"."Олигарх пояснил, что Юля была православной девушкой иочень светлым человеком. Настолько добрым и безобидным, что многие на самомделе считают ее святой, мученицей, – продолжает художник. – Заказчик обратилсяименно ко мне, поскольку я учился иконописи в Загорске (ныне это Сергиев Посад –Прим. ред.). Пишу иконы, освящаю их, дарю священнослужителям или очень близкимдрузьям. Можно сказать, что мои иконы уже в какой-то степени стали частьюправославной и духовной истории нашей страны – они находятся в церквях,монастырях. Я не очень люблю афишировать это, потому что к иконописи у меняособое, трепетное отношение. У меня есть и семейные иконы. Например, яизобразил свою маму в виде Святой Анны для частной часовни, рядом с которой онапохоронена, – ее ведь и звали Аней. Мы не знаем, как на самом деле выгляделаСвятая Анна и я позволил себе использовать прообраз мамы, так как у нее былотонкое библейское лицо, тонкий нос, правильные черты".Сафронов уже сделал первые наброски, но пока без изображениясвятых вокруг. Но все-таки спросит благословение на икон у своего духовника и узнает мнение у миллионной армии почитателей .