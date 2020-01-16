В ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в принятии новой Конституции. По словам Путина, потенциал Конституции 93-го года далеко не исчерпан.

В ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в принятии новой Конституции. По словам Путина, потенциал Конституции 93-го года далеко не исчерпан.Президент выразил надежду, что основы конституционного строя, права и свободы человека для российского общества еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой.Он напомнил, что Конституцию приняли более четверти века назад в условиях тяжелейшего внутриполитического кризиса."С тех пор положение дел кардинально изменилось. Слава богу, у нас нет ни вооруженного противостояния в столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе. Несмотря на ряд нерешенных серьезных проблем, ситуация в экономике и социальной сфере стабилизировалась ", — сказал Путин.Глава государства добавил, что видит возможность вынесения на обсуждение ряда важных конституционных поправок для дальнейшего развития России как правового социального государства.