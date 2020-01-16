Долг России - сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. Для этого наглым попыткам переиначить прошлое необходимо противопоставить факты, считает президент РФ.

Долг России — сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. Для этого наглым попыткам переиначить прошлое необходимо противопоставить факты, считает президент РФ."Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?" — заявил Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.Глава государства напомнил, что для россиян 9 мая — самый великий и светлый праздник. В этом году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это не только дань уважения героическому прошлому — память служит будущему, вдохновляет и укрепляет единство россиян, уверен Владимир Путин.Президент сообщил, что в России будет создан крупнейший и самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. При этом все материалы будут доступны не только россиянам, но и иностранцам.