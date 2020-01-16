В 2020 году планируется выделить 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил президент России Владимир Путин. Сама модернизация будет запущена 1 июля, уточнил президент.

В 2020 году планируется выделить 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, 90% этих средств – это федеральные ресурсы. Сама модернизация будет запущена 1 июля, уточнил президент.Путин подчеркнул, что сейчас необходимо сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения."О здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. Человека, который должен ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране, – сказал глава государства. – Он думает о своей жизни, о своем здоровье".Поэтому, по словам президента, в текущем году нужно в полном объеме осуществить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в стране, особенно в сельской местности. Такие пункты, подчеркнул президент, должны заниматься "не выписыванием справок" и отправкой пациентов в районные центры на лечение."У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям", – подчеркнул глава государства.Он попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль реализацию этой программы.Кроме того, Путин сообщил о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении."Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате", – рассказал он.Прямую трансляцию Послания президента вели телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".