Стоимость работ оценивается более чем в 107 млн рублей

14 января на пресс-конференции глава администрации города Владимира Андрей Шохин заявил, что мэрия уже в этом году начнёт строительство развязки на улицах Чапаева и Сперанского.«Об этой развязке давно уже и много говорят. Мы будем делать ее за счет средств городского бюджета, так как нам сейчас дополнительно дали средства дорожного фонда, 50 процентов от транспортного налога с физических лиц», - отметил Шохин.Напомним, проект развязки уже прошёл государственную экспертизу. Стоимость работ оценивается более чем в 107 млн рублей, из которых 35,4 млн рублей будут потрачены уже в этом году, а ещё 72,2 млн рублей – в следующем. Контракт на выполнение строительных работ будет разыгран в начале весны. По плану, развязка должна быть готова к 2021 году.