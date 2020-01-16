Поставка новейших истребителей Су-57 будет выполнена по плану, даже несмотря на крушение одной из машин, подтвердил вице-премьер Юрий Борисов.

Поставка новейших истребителей Су-57 будет выполнена по плану, даже несмотря на крушение одной из машин, подтвердил вице-премьер Юрий Борисов в интервью агентству "Интерфакс".Напомним, Су-57 разбился в конце декабря 2019 года. Боевая машина упала в 111 километрах от Комсомольска-на-Амуре во время испытательного полета. Пилот успел катапультироваться и остался жив. Жертв и разрушений на земле нет.На данный момент Министерство обороны подписало 2 контракта на поставку Су-57. Первый насчитывает 15 машин, второй – 76 самолетов.Су-57 – истребитель пятого поколения: он построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности, оснащен современной электроникой и системами вооружения, способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.