В заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла действующему чемпиону мира команде Дании со счетом 28:31 (15:12, 13:19).

В заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла действующему чемпиону мира команде Дании со счетом 28:31 (15:12, 13:19).У россиян самыми результативными стали Игорь Сорока и Даниил Шишкарев, записавшие на свой счет шесть и пять голов соответственно.Ранее подопечные Эдуарда Кокшарова уступили венграм (25:26), а затем уступили исландцам (23:34). Таким образом, сборная России заняла четвертое место в группе и не сможет принять участие в основном этапе соревнования.Также российские гандболисты не попали в олимпийский отборочный турнир и пропустят уже третьи кряду Олимпийские игры, которые с 24 июля по 9 августа 2020 года пройдут в японском Токио.