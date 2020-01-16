Президент начал Послание Федеральному Собранию с проблем демографии. Сбережение и приумножение народа глава государства назвал высшим национальным приоритетом, от которого напрямую зависит историческая перспектива развития страны.

Президент начал Послание Федеральному Собранию с проблем демографии. Сбережение и приумножение народа глава государства назвал высшим национальным приоритетом, от которого напрямую зависит историческая перспектива развития страны. Для исправления ситуации, которую Владимир Путин назвал сложной, предложен ряд важных инициатив, направленных на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости и рост благосостояния людей.Президент в своем послании Федеральному Собранию на этот раз акцентировал внимание на одной, но очень важной, даже стратегической теме — на повышении благосостояния россиян. Это касается десятков миллионов наших сограждан, тема, актуальная в каждом регионе.Работа над документом шла очень сложно. Мы знаем, что еще накануне президент работал над последней редакцией. Потому что это огромные деньги, которые Минфину теперь надо изыскивать, чтобы профинансировать все эти меры.Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, объясняет, почему он решил выступить с посланием в самом начале года. Надо быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические задачи, перед которыми стоит страна."Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Сегодня у нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождения вновь падает. Наша историческая обязанность ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография — это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета — сбережение и приумножение народа России", — заявил Владимир Путин."Рождаемость, увеличение население. Вот если мы все – я не говорю о Церкви, она всегда проходит часть своего пути – вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда по милости Божией сможем изменить и демографическую ситуацию", — подчеркнул глава РПЦ патриарх Кирилл.По-прежнему не хватает мест в детских садах. За предыдущие два года в регионах должны были создать 90 тысяч новых мест для малышей. Но создали только 78 тысяч. Да и то, реальных из них — всего половина. На остальные не получены образовательные лицензии."Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, ну, нельзя так работать. Ну, вы чего? Это значит, что мы создали 77 и 7 десятых тысяч, да, и то, не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177 и 3 десятых. Я вас прошу сделать всё, хотя это уже очень сложно, но тем не менее, это нужно сделать, нужно наверстать этот пробел", – попросил президентГде-то надо строить с нуля, а где-то завершить долгострой. Вот как в Тюмени, где рядом с новым жилым комплексом с 2015 года стоит коробка детского сада. Заморозили, когда закончились деньги."Нам пришлось, соответственно, идти в другой детский садик, это намного дальше, чем этот. Не совсем удобно, было бы удобнее, если бы он здесь работал", — говорит Марина Ананина.Пока новоселы водят, точнее, возят малышей за два километра. Но скоро всё изменится. На завершение стройки подрядчику дали 10 месяцев. С яслями всё еще намного хуже. Даже в таком большом городе как Самара есть целые районы без садов для самых маленьких.В семье Емелиных три дочки. Мал мала меньше. Единственный вариант для самой младшей, Арины — коммерческий сад — за 20 тысяч в месяц — не вариант.Президент предлагает работать сразу по всем направлениям поддержки семей. С этого года заработала система для тех, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов. Путин предлагает идти дальше."Я вот чем подумал, и думаю, и вы тоже это понимаете, когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более, хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и по своим внукам, ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с первого января 2020 года", — рассказал глава государства.Получить такие выплаты можно будет без бюрократических препонов."Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград, или дистанционно, через соответственные государственные порталы. В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться", — подчеркнул Путин.На первом этапе выплаты составят 5500 рублей. Потом эта сумма возможно будет пересмотрена в сторону повышения — до 11 с лишним тысяч — прожиточный минимум.Конечно, придется скорректировать федеральный бюджет. Подробности решили узнать у Михаила Мишустина, который принимал участие в последнем рабочем совещании с президентом перед Посланием. Тогда еще не было известно о том, что президент предложил Мишустину возглавить правительство."Откуда теперь деньги эти брать, это же большие суммы? — Да, суммы большие, но для этого и были предварительные встречи, для того, чтобы все то, что необходимо, было мобилизовано соответствующими мерами, в том числе Налоговой службой", — ответил Мишустин.Далее — социальные контракты. Они призваны повысить доходы и качество жизни отдельных семей. О социальных контрактах Путин говорил на прошлом Послании, но система пока тоже не заработала в полную силу. Президент предлагает пересмотреть сами принципы таких контрактов и усилить поддержку регионов. И еще одну свою инициативу — 2006 года — глава государства предложил сегодня расширить и продлить. Выдачу материнского капитала."Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые так же должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — проинформировал президент.С этого года это уже четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать рублей. Президент считает, это недостаточно и предлагает увеличить капитал еще на 150 тысяч при рождении второго ребенка. И каждый год индексировать."Если семья сегодня имеет первого, то рождение второго ребенка даст семье материнский капитал в размере 616 тысяч рублей. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками, как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов", — рассказала Татьяна Голикова, и.о. вице-премьера РФ.А если учесть, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч ее ипотечного кредита, то в общем и целом государство помогает такой семье более, чем на миллион. Где-то в регионах это полквартиры или полдома.А еще — льготная шестипроцентная ипотека для семей с двумя детьми, а на Дальнем Востоке — это, вообще двухпроцентный кредит. Новое предложение — поддержать семьи первоклашек и учеников начальной школы — обеспечить их бесплатным горячим питанием."Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счет. И коллеги в общем и целом, некоторые не возражают, потому что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что это не очень справедливо. Что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда. Но есть логика тоже характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества — это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: вы знаете, даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправдана", — подчеркнул руководитель страны.Новость о бесплатном школьном питании обрадовала действительно многих. В том числе детского омбудсмена Анну Кузнецову, маму шестерых детей: "Горячее питание, я думаю, обрадует многих родителей. Это прекрасно, я сама рада. В итоге теперь президент решил, что все дети независимо от доходов семьи должны питаться одинаково".Ну конечно, надо будет оборудовать столовые и буфеты в школах по всей стране, наладить систему снабжения. Там, где всё это есть, уже с нового учебного года школьники могут получать горячие обеды. Все остальные школы должны организовать питание к 2023 году.Необходимо внести изменения в Национальный проект образования. Строить школы и развивать инфраструктуру. Помогут и музыкальным школам — только на покупку оборудования и инструментов выделяется более 8 миллиардов рублей."Мы все прекрасно понимаем, что для многих детей, да, и в нашем детстве тоже было, уроки музыки в общеобразовательных школах — нечто несерьезное, нечто поверхностное. А это неправильно. Ребенок наравне с буквой и цифрой должен познакомиться с нотой", — говорит Денис Мацуев, народный артист России, пианист.И еще одно решение, которого ждали многие — президент говорит о том, что важно повышать статус и престиж профессии школьного учителя."Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счет федерального бюджета. Здесь тоже много споров. Это же обязанность регионов. Здесь присутствующие в зале это хорошо понимают. Но все-таки, что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это, все-таки федеральная функция. Само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание, все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике в жизни", — сказал Путин.Экономическому блоку придется поработать, чтобы теперь всё это воплотить."Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в Послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно. А это значит, что мы будем определять приоритеты из тех расходов, которые есть", — сообщил Антон Силуанов, и.о. первого вице-премьера, и.о. министра финансов РФ."Министерство финансов уже ищет эти резервы. Они немаленькие. Они могут коснуться 0,5% ВВП – почти 500 миллиардов рублей. – Дорогое Послание? – Дорогое. Такого дорогого Послания мы еще не видели", — рассказал Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ.Это поистине историческое Послание россияне смотрели в прямом эфире по всей стране. Понятно, что по всем центральным каналам, но еще и на огромных информационных мониторах в общественных местах, и даже в кинотеатрах, которые как кинотеатр "Чайка" в Санкт-Петербурге, были открыты бесплатно для всех.