Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.Как передает "Интерфакс", торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в Белом доме. Перед подписанием документа Трамп заявил журналистам, что переговоры США с КНР были жесткими, но честными, на которых царило взаимное уважение.Американский лидер заявил также, что в недалеком будущем собирается с рабочим визитом посетить Китай.На церемонии Лю Хэ зачитал послание председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, в котором отмечается, что соглашение между Пекином и Вашингтоном полезно не только для двух стран, но и для всего мира.Стороны договорились, что в первой фазе соглашения Китай нарастит за два года импорт товаров из США минимум на 200 миллиардов долларов. Документ обязывает КНР в течение месяца со дня вступления в силу подготовить комплекс мер, направленных на защиту интеллектуальной собственности США, в частности, в фармацевтической промышленности, а также на искоренение продажи контрафактных товаров.В ответ американская сторона незначительно сократит некоторые пошлины и не будет вводить дополнительные санкции в отношении Китая.Газета Financial Times сошла соглашение прочным перемирием, которое положит конец почти двухлетней торговой войне между КНР и США. Вместе с тем издание констатирует, что стороны не идут на уступки в ключевых вопросах. В частности, Вашингтон не торопится отменить множество пошлин, наложенных на китайские товары на общую сумму 360 миллиардов долларов.