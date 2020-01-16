Супругу бывшего хоккеиста Максима Соколова убил ее сын в невменяемом состоянии. К соответствующему выводу пришло расследование. В настоящее время парню предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Супругу бывшего хоккеиста Максима Соколова убил ее сын в невменяемом состоянии. К соответствующему выводу пришло расследование. В настоящее время парню предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц.Трагический инцидент произошел 13 июня 2019 года в одном из домов поселка Новая Романовка (Ленинградская область). На месте инцидента было обнаружено тело Ирины Соколовой. Ее 18-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Изначально следствие подозревало в случившемся младшего сына экс-хоккеиста, но затем обвинение предъявили старшему. По версии следствия, после убийства молодой человек самостоятельно нанес себе многочисленные порезы ножом, чтобы запутать расследование.На сайте Следственного комитета Российской Федерации сообщается, что обвиняемый взял нож и нанес не менее 33 ударов в область шеи своей матери. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого 18-летний юноша зашел в спальню 15-летнего брата и не менее двадцати раз ударил его ножом в область жизненно важных органов, а также пытался задушить. Пострадавший сумел выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям.В ходе расследования, как сообщает ведомство, у обвиняемого обнаружили психическое заболевание. Сын бывшего хоккеиста нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направлено в суд, чтобы тот решил вопрос о применении к юноше принудительных мер медицинского характера.Ранее следствие предполагало, что убийство совершил младший брат, поскольку к этому поступку его могла подтолкнуть зависть к старшему. Во время расследования преступления подростка даже поместили в СИЗО.