Телеведущий Иван Ургант неожиданно нашел защиту после скандала с лишением гражданства. Эксперт вступился за знаменитость.

Телеведущий Иван Ургант неожиданно нашел защиту после скандала с лишением гражданства. Эксперт вступился за знаменитость.После выпуска вечерней программы, в который телеведущий пригласил атеистично настроенного актера Жерара Депардье, верующие призвали лишить звезду отечественных голубых экранов российского гражданства.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию."Эфир Урганта с Депардье был абсолютно неуместным. Ну просто нельзя на Рождество Христово ставить во главу угла подобные шутки, да еще приглашать на эфир посвященный этому светлому празднику неверующего человека. Это было некорректно", – отметил эксперт.Он добавил, что Ивану следовало бы извиниться перед верующими. По его мнению, телеведущий допустил оплошность."Однако то, что в петиции из-за этого эфира предлагают лишить Ивана Урганта российского гражданства это уже явный перебор. В свете грядущей конституционной реформы я бы предложил прописать в основном законе страны пункт о том, что человек ставший гражданином России по рождению ни при каких обстоятельствах не может быть его лишен. Тогда и петиций бы таких никто не писал и не требовал этого", – вступился за знаменитость Манукян.Он отметил, что подобные истории уже бывали в Украине. Во время протестов власти Незалежной лишили гражданства многих жителей страны.8 Янв 2020 в 7:06 PST