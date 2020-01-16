Телеведущий Иван Ургант неожиданно нашел защиту после скандала с лишением гражданства. Эксперт вступился за знаменитость.
Телеведущий Иван Ургант неожиданно нашел защиту после скандала с лишением гражданства. Эксперт вступился за знаменитость.
После выпуска вечерней программы, в который телеведущий пригласил атеистично настроенного актера Жерара Депардье, верующие призвали лишить звезду отечественных голубых экранов российского гражданства.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию.
"Эфир Урганта с Депардье был абсолютно неуместным. Ну просто нельзя на Рождество Христово ставить во главу угла подобные шутки, да еще приглашать на эфир посвященный этому светлому празднику неверующего человека. Это было некорректно", – отметил эксперт.
Он добавил, что Ивану следовало бы извиниться перед верующими. По его мнению, телеведущий допустил оплошность.
"Однако то, что в петиции из-за этого эфира предлагают лишить Ивана Урганта российского гражданства это уже явный перебор. В свете грядущей конституционной реформы я бы предложил прописать в основном законе страны пункт о том, что человек ставший гражданином России по рождению ни при каких обстоятельствах не может быть его лишен. Тогда и петиций бы таких никто не писал и не требовал этого", – вступился за знаменитость Манукян.
Он отметил, что подобные истории уже бывали в Украине. Во время протестов власти Незалежной лишили гражданства многих жителей страны.
8 Янв 2020 в 7:06 PST