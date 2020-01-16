Недавно выпавшую из окна квартиры любовницу внука Михалкова крепко приложили. Эксперт высказался о произошедшем.

Недавно выпавшую из окна квартиры любовницу внука Михалкова крепко приложили. Эксперт высказался о произошедшем.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с Ксенией Пунтус. По мнению эксперта, девушка была пьяна в момент происшествия."Конечно печально, что Пунтус получила столь серьезные травмы, но все могло завершиться для нее еще куда более трагично. Это лишний раз доказывает, что неумеренность в алкоголе порой приводит к тяжким последствиям. Надеюсь, что негативный пример Пунтус станет сигналом для тех представителей молодежи, которые все еще пьют алкоголь литрами", – высказался Вадим в разговоре с Дни.ру.Он призвал молодых людей не злоупотреблять алкогольными напитками. Манукян отметил, что горячительное в малых дозах не наносит существенного вреда организму, но в больших количествах оно способно "стать причиной многих бед"."Однако могу отметить, что в последнее время большое количество молодежи наоборот все чаще отказывается от алкоголя и предпочитает здоровый образ жизни. Это позитивные вести для всех нас", – подытожил эксперт.Напомним, что ранее модель Ксения пришла в себя. Она рассказала следователям, что сама случайно выпала из окна квартиры внука Михалкова. Правда, пользователи Сети не верят в эту историю. Некоторые убеждены, что девушку просто заставляют скрывать истинное положение дел.15 Сен 2019 в 4:31 PDT