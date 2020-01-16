УВД по ЗАО информирует граждан о том, что получить справку о наличии (отсутствии) судимости можно на федеральном портале госуслуг...

1. Где в Западном административном округе города Москвы можно получить справку о наличии (отсутствии) судимости.1.1 Онлайн:- на федеральном портале госуслуг http://www.gosuslugi.ru (для этого нужна подтвержденная учетная запись).1.2. Лично:- подав заявление в любом «МФЦ»;- подав заявление в любом Отделе Министерства внутренних дел России по районам Западного административного округа города Москвы;- подав заявление в Информационном центре Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 116.Также можно подать заявление в Зональный информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6 а.2. Какие нужны документы.Вместе с заявлением, которое заполняется на месте, вам нужно будет предоставить:- паспорт;- копию паспорта (всех заполненных листов, а также лист о военной обязанности, независимо от того, заполнен он или нет).Если документы будет предоставлять ваш законный представитель, то дополнительно потребуются:- оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя (нотариально заверенная доверенность или документ, подтверждающий родство, факт усыновления/удочерения или установления опеки или попечительства);- документ, удостоверяющий личность представителя.Если вышеперечисленные документы выполнены на иностранном языке, представляется их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.3. Когда будет готова справка.При получении справки о наличии (отсутствии) судимости в Зональный информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве вам или вашему представителю при наличии доверенности выдадут ее в течение 30 календарных дней под роспись при предъявлении паспорта.В случае получения справки в Отделах Министерства внутренних дел России по районам Западного административного округа города Москвы или Информационном центре Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы к 30 календарным дням прибавляется время на доставку.Обращаем ваше внимание, что на справках о наличии (отсутствии) судимости, полученных в электронном виде и заверенных электронной печатью, или же заверенных печатью МФЦ, апостиль не проставляется.Невостребованная заявителем справка списывается в дело с пометкой «справка о наличии (отсутствии) судимости заявителем не востребована» по истечении трех месяцев с даты регистрации заявления в Зональном информационном центре МВД России по городу Москве или федеральном казенном учреждении «Главный информационно-аналитический центр МВД России».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93