Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале на территории страны ожидается похолодание. По крайней мере, синоптики считают, что ..

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале на территории страны ожидается похолодание. По крайней мере, синоптики считают, что последний месяц зимы будет холоднее января, передаетВильфанд уверен, что у россиян еще есть шанс увидеть снег. Тем не менее метеоролог отметил, что прогноз предварительный и февраль не обязательно будет морозным.