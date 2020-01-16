Обвиняемые демонтировали железнодорожные пути массой более 8 тонн

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Владимира в возрасте от 27 до 38 лет, обвиняемых в совершении краж на территории Гусь-Хрустального района.В конце августа 2018 года сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в лесном массиве у одного из поселков Гусь-Хрустального района неизвестные похищают железнодорожные рельсы, ведущие на территорию одного из районных предприятий.Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали группу лиц, пытавшихся вывезти на грузовом автомобиле отрезки рельсов, общей длиной около 9 метров. Увидев полицейских, один из злоумышленников попытался скрыться, но был задержан. После чего все фигуранты были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.В ходе следствия установлено, что в конце августа 2018 года злоумышленники решили совершить кражу рельс с железнодорожных путей, чтобы впоследствии сдать их в пункт приема металла. С помощью специализированного газового оборудования они разрезали металлические конструкции на части и погрузили в автомобиль. После чего скрылись с места совершения преступления.Продолжая свои преступные действия, в течение нескольких дней обвиняемые продолжали похищать рельсы, которые успели продать в пункт приема металла.Всего обвиняемые демонтировали железнодорожные пути массой более 8 тонн.Общий ущерб, причиненный организации, составил более 100 тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.