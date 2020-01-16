Палата представителей Конгресса США в среду, 15 января, в рамках процедуры импичмента проголосовала за передачу обвинительного заключения против главы государства Дональда Трампа в Сенат.

Палата представителей Конгресса США в среду, 15 января, в рамках процедуры импичмента проголосовала за передачу обвинительного заключения против главы государства Дональда Трампа в Сенат.Против принятия соответствующей резолюции проголосовали 193 законодателя, за — 228. Как сообщает ТАСС, голоса почти полностью разделились по партийной принадлежности.Дональду Трампу инкриминируют две статьи обвинения. В их числе злоупотребление властью, а также препятствование расследованию Конгресса.Ожидается, что демократы передадут обвинительное заключение лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу. Процесс может начаться в верхней палате 21 января.Процедура импичмента началась в сентябре 2019 года. Поводом для этого послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским — якобы американский лидер оказал давление на украинского коллегу.