Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательство по индексации пенсий.

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Об этом президент заявил в Послании Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что в российском законодательстве соответствующая норма есть, но ее необходимо закрепить в Конституции.Также глава государства считает необходимым закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. "Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", — сказал Путин.