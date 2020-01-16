Президент России Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Конституции страны принципы единой системы публичной власти. Об этом он заявил, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Конституции страны принципы единой системы публичной власти. Об этом он заявил, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. По мнению главы государства, эти поправки помогут решить проблему существующего сейчас разрыва между государственным и муниципальным уровнями власти.В настоящее время предусмотренные законодательством общие для всех граждан права в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному, констатировал российский лидер. Однако эта "запутанность полномочий" несет прямую угрозу всему обществу и отрицательно сказывается на конкретных людях."Наша задача — обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей территории страны", — подытожил Владимир Путин.