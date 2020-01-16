Самые масштабные за 25 лет учения США в Европе Defender 2020 (Защитник-2020) с участием 37 тысяч человек начнутся в марте в 10 странах НАТО, центром их проведения станет Германия.

Самые масштабные за 25 лет учения США в Европе Defender 2020 ("Защитник-2020") с участием 37 тысяч человек начнутся в марте в 10 странах НАТО, центром их проведения станет Германия.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал военный источник в Североатлантическом альянсе по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов.Собеседник агентства не исключил, что натовские учения будут проходить также на территории стран Прибалтики и Польши, в непосредственной близости от границ России.Отмечается, что одной из главных задач Defender 2020 станет проверка возможностей быстро перебрасывать военные подразделения внутри государств, участников НАТО.В учениях примут участие военнослужащие из 18 стран, при этом 20 тысяч из 37 тысяч солдат и офицеров, прибудут из США.Источник отметил, что эти учения не столько натовские, сколько американские, а выбор Германии в качестве центра выбран из удобства, поскольку ФРГ располагает развитой сетью автомобильных и железных дорог, по которым удобно перебрасывать войска по всей Европе.