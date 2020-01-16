19 января на сцене Московского государственного академического театра Русская песня состоится десятый конкурс Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная. В юбилейном конкурсе примут участие 9 коллективов со всей страны.

19 января на сцене Московского государственного академического театра "Русская песня" состоится десятый конкурс Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная".В юбилейном конкурсе примут участие 9 коллективов со всей страны — Екатеринбурга, Оренбурга, Ульяновска, Нефтекамска, Москвы, Самары, Керчи, Магнитогорска. Все они являются победителями конкурса "Весна священная" прошлых лет.Выбирать лучших будет жюри, которое возглавляет народная артистка России Илзе Лиепа. "Зрители почувствуют невероятную творческую энергию, которой полны эти талантливые ребята! – уверена Лиепа. – Они растут на наших глазах. А мы учимся у них искренности, непосредственности, ответственнейшему отношению к нашему общему делу".Победители конкурса получат возможность выступить в гала-спектакле премии "Весна священная", который пройдет в апреле 2020 года на сцене Большого театра.