В башне Империя в Москве-Сити проигравшийся на бирже мужчина взял в заложники сотрудницу компании, которой и задолжал крупную сумму.

В башне "Империя" в Москве-Сити проигравшийся на бирже мужчина взял в заложники сотрудницу компании, которой и задолжал крупную сумму, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел в первой половине дня 15 января на 13-м этаже высотки на Пресненской набережной. Клиент "Международного финансового центра" — 36-летний гражданин Белоруссии — пришел поговорить об отсрочке в выплате долга, но не встретил понимания, после чего выхватил нож и взял в заложницы сотрудницу компании.Какие требования выдвигал злоумышленник, остается неизвестным, но вскоре его обезоружили прибывшие по вызову полицейские. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.