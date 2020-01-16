В Мурманской области задержан хирург, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать.

В Мурманской области задержан хирург, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, передает ТАСС.Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности.По данным следствия, летом 2019 года хирург больницы в Ковдорском районе поручил студентам четвертого курса, не имеющим право самостоятельно проводить хирургическое вмешательство, провести плановую ампутацию нижней конечности пациенту.Сам врач, по данным следствия, в операции участия не принимал, а лишь давал студентам устные указания и внес в медицинские документы ложные данныео том, что операцию выполнял он.Следователи считают, что врач умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности.По данным областной прокуратуры, во время операции врач не раз выходил из операционной, оставив студентов бесконтрольно проводить хирургическое вмешательство. Отмечается, что операция длилась необоснованно долго — порядка семи часов.При этом пациент выжил, ущерба здоровью он не получил.