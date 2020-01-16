Представители Роскосмоса нашли способ скрыть секретную деятельность от любых шпионских спутников. Для этого необходимо заблокировать приемную аппаратуру на ретрансляторах, сообщает Это ..

Представители Роскосмоса нашли способ скрыть секретную деятельность от любых шпионских спутников. Для этого необходимо заблокировать приемную аппаратуру на ретрансляторах, сообщаетЭто можно сделать с помощью наземных радиоэлектронных станций. Как сообщает они могут подавлять сигналы при передаче данных с помощью инфракрасного и радиолокационного наблюдения. Чтобы гарантированно заблокировать ретрансляцию, нужно использовать сразу несколько станций.