Российские специалисты начали подготовку к возможному проникновению неизвестного коронавируса пневмонии, появившегося в Китае. Болезнь уже пересекла границу Поднебесной и попала в Японию ..

Российские специалисты начали подготовку к возможному проникновению неизвестного коронавируса пневмонии, появившегося в Китае. Болезнь уже пересекла границу Поднебесной и попала в Японию и Таиланд, сообщаетТак, в международном аэропорту в Казани усилили санитарно-карантинный контроль. Эксперты удаленно измеряют температуру тела у пассажиров. Напомним, что вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань. Заболели более 50 человек, один из них скончался.