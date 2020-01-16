По итогам совещания определены приоритетные направления в работе следственных органов на 2020 год.

16 января текущего года в Следственном управлении УМВД России по Владимирской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год.В подведении итогов служебной деятельности приняли участие заместитель начальника УМВД – начальник Следственного управления Валерий Пустовойт, заместитель начальника УМВД – начальник полиции Валерий Саржин, первый заместитель прокурора области Николай Хлустиков, первый вице-президент адвокатской палаты Владимирской области Олег Денисов, исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1» Инна Фролова, а также руководители следственных подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне.В ходе совещания была рассмотрена работа следственных подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне за 2019 год. В частности, обсуждены вопросы обеспечения качества расследования уголовных дел, соблюдения процессуальных сроков, возмещения ущерба, причиненного преступлениями, и другие.Сотрудники следственных подразделений, достигшие лучших результатов в оперативно-служебной деятельности, поощрены правами начальника Следственного управления регионального УМВД.По итогам совещания руководитель Следственного управления УМВД Валерий Пустовойт определил приоритетные направления в работе следственных органов на 1 полугодие 2020 года с учетом требований МВД России и Следственного департамента МВД России.