Женщина заявила о вымышленной краже в полицию, желая отомстить знакомому.

В начале января текущего года в ОМВД России по Судогодскому району обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с принадлежащей ей банковской карты.Заявительница пояснила, что ее знакомый, 45-летний житель соседнего региона, проживая временно у нее в квартире, узнал реквизиты банковской карты и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил карту и снял с нее денежные средства на сумму более 14 тысяч рублей.В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства заявительница была предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос.В ходе доследственной проверки полицейские установили, что деньги у нее никто не похищал. Впоследствии женщина призналась, что заявила о вымышленном преступлении, желая отомстить мужчине, с которым накануне у нее произошел конфликт.13 января 2019 года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Максимальное наказание, которое предусматривает указанная статья, - лишение свободы на срок до двух лет.