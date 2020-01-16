Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в мелком взяточничестве.Сотрудниками полиции была остановлена машина под управлением 21-летнего безработного приезжего из ближнего зарубежья. В ходе проверки были выявлены нарушения, предусмотренные статьями 12.5 и 12.6 КоАП РФ. При оформлении протокола об административных правонарушениях молодой человек предложил сотруднику полиции в качестве вознаграждения денежные средства за непривлечение его к ответственности. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил денежные средства в размере 5 тысяч рублей на подлокотник служебного автомобиля, после чего был задержан.Отделом дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18