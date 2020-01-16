Послание Федеральному Собранию - это не спонтанные решения, а выстраданные и взвешенные президентом меры для решения самых острых проблем, которые сегодня есть у нас в стране. Они обсуждаются в обществе, их остро чувствуют люди. Об этом сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Послание Федеральному Собранию — это не спонтанные решения, а выстраданные и взвешенные президентом меры для решения самых острых проблем, которые сегодня есть у нас в стране. Они обсуждаются в обществе, их остро чувствуют люди. Об этом сказала в эфире программы "60 минут" председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Матвиенко считает, что Владимир Путин не случайно начал свое Послание с демографической политики. Она назвала меры, предложенные главой государства, серьезными и мотивирующими для семей. "Президент сказал, что надо рожать больше детей. И сказал это с любовью. Мы не можем себе позволить уменьшения численности населения. Любая семья должна иметь горизонт планирования. Очень важно, что теперь при рождении первого ребенка будет выплачиваться материнский капитал. Я просто аплодирую этому", — подчеркнула председатель Совета Федерации.Что касается Конституции, то, по словам Матвиенко, президентская форма правления является единственно правильным для нашего федеративного, многоконфессионального государства: "Но в тоже время Владимир Путин очень смело поделился частью своих президентских полномочий с Парламентом. Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная, политическая обстановка. Президент не тревожится, отдавая часть полномочий парламенту".Валентина Матвиенко также отметила, что теперь Государственный совет будет прописан Конституцией: "За годы своей работы Госсовет показал, что это очень значимый и влиятельный орган. Но он был как бы неконституционным. После внесения изменений в Конституции будет прописано его положение".Касаясь предложений президента о перераспределении полномочий между разными уровнями публичной власти и усилении роли местного самоуправления, Матвиенко пояснила: "Пришло время сделать некий аудит полномочий, которые сегодня имеют федеральные структуры, региональные и местные власти. Все полномочия должны быть обеспечены финансовыми ресурсами, в том числе и муниципальных органов власти".В заключении Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодняшнее Послание президента Федеральному Собранию можно без сомнения назвать днем хороших новостей.