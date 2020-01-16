Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.Согласно тексту указа, в соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции РФ глава государства постановил объявить об отставке правительства, возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Дмитрия Медведева и поручить министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.Указ вступил в силу в день подписания.Ранее 15 января правительство России подало в отставку в полном составе. Дмитрий Медведев пояснил, что данное решение было принято на фоне предложений об изменении Конституции, которые прозвучали в президентском Послании Федеральному Собранию.Позже глава государства предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.