В РЖД возобновили продажу билетов

Жители Владимира снова смогут с комфортом доехать до столицы и обратно. С 15-го января в РЖД возобновили продажу билетов на скоростной поезд «Ласточка», который идет по маршруту «Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород».Приобрести проездные документы, как и раньше, можно на вокзалах в кассах, на официальном сайте Российских железных дорог и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Цена билетов будет зависить от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный вами рейс.