16.01.2020

2020-01-16 19:20:03

Владыка Тихон провел беседу с заключенными владимирской колонии

Встать на путь исправления поможет церковь. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон сегодня посетил владимирскую исправительную колонию №5.

Этот праздничный колокольный звон в честь приезда в исправительную колонию особого гостя - митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Свой визит владыка начал с духовной беседы с осуждёнными в местном православном храме пророка Илии. Его постоянные прихожане - около 40 человек.

Владыка Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «С тех пор, как появились храмы, часовни в колониях - дисциплина улучшается, потому что уже есть костяк людей верующих, которые помогают эту дисциплину поддерживать. Они уже не из-за страха наказания, а по совести стараются исполнять то, что им здесь предписывают в колонии. Мы не можем сказать, что все исправятся, но мы к этому всех призываем»

Храм пророка Илии в исправительной колонии №5 был освящён в 2004 году. С тех пор он стал неотъемлемой частью духовного воспитания для прихожан из числа осуждённых. При храме действуют воскресная школа и церковная библиотека, в ней - более 700 книг. Здесь же можно обучиться звонарному делу и в будущем стать священнослужителем. Но епархия ведёт не только проповедническую работу, осуждённым привозят продукты и одежду. Благодаря участию церкви укрепляются связи с родственниками. В свою очередь прихожане стараются отвечать добром на добро. Так в 2011-ом году сотрудники и осуждённые пятой колонии взяли шефство над владимирским Домом ребёнка. За последние годы изготовили и передали спортинвентарь, мебель, обустроили детские площадки.

Алексей Чудин, врио начальника УФСИН по Владимирской области: «Работа делается, на мой взгляд, большая, она, как бы, плановая работа. Помимо воздвижения и строительства храмов и приобщения осуждённых к посещению храмов, этому уделяется большое внимание. Из 14 подразделений Владимирской области практически в каждом имеется храм, и посещает храмы порядка тысячи, наверное, прихожан».

Вставать на путь исправления или нет - личный выбор каждого заключенного, говорит митрополит Тихон. Но если общими усилиями священников и сотрудников уголовно-исполнительной системы хотя бы небольшая часть иначе посмотрит на мир вокруг себя, значит, эта духовная работа - не зря.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, «Вести-Владимир»