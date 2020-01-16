Густонаселённые районы, в которых расположены эти детские сады, имеют большую востребованность в ясельных группах

14 января на пресс-конференции глава администрации города Владимира Андрей Шохин анонсировал открытие четырёх ясельных корпусов в 2020 году. По словам сити-менеджера, они начнут работать уже в феврале.Напомним, ясельные корпуса на 200 мест для детей до 3-х лет появились в детских садах №4 (ул. Сурикова), №62 (ул. 1-я Пионерская), №66 (ул. Завадского) и №87 на улице Крайнова. Густонаселённые районы, в которых расположены эти детские сады, имеют большую востребованность в ясельных группах.Сити менеджер также сообщил, что в 2020 году продолжится строительство детского сада в Веризино и двух корпусов детских яслей на 50 мест на улице Тихонравова и в микрорайоне Сновицы – Веризино. Также ясли-сад на 108 мест уже скоро могут появиться в Юго-западном районе.