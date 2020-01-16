Вероятнее всего, купание ограничат лишь на реках и озёрах

Во Владимирской области могут сократить количество мест для крещенских купаний из-за аномально тёплой зимы. В случае, если погода будет тёплой, окунуться можно будет лишь в половине из 49 приготовленных купелей, среди которых 33 – реки и озёра сообщает МЧС России по Владимирской области.Вероятнее всего, купание ограничат лишь на реках и озёрах, где из-за тёплой погоды до сих пор нет прочного льда. Толщина льда не превышает 15 сантиметров, тогда как для безопасного проведения подобных мероприятий необходимо, чтобы лёд был не тоньше 25 сантиметров.