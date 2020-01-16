Перед отставкой правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин был несогласен с ним по ряду важных инициатив. По данным СМИ, уходящий премьер-министр планировал реформу российской политический системы.
Перед отставкой правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин был несогласен с ним по ряду важных инициатив. По данным СМИ, уходящий премьер-министр планировал реформу российской политический системы.
Медведев хотел объединить президентскую и исполнительную
ветви власти. В таком случае президент становился главой исполнительной власти
по примеру США. Об этом сообщает издание .
По данным СМИ, Путин с предложенной Медведевым моделью не согласился. В
ходе послания Федеральному собранию 15 января он объявил об отказе от
суперпрезидентской власти и постепенном переходе к президентско-парламентской
республике.
Сразу после оглашения послания Медведев объявил об уходе
правительства в отставку в полном составе. Путин ее немедленно принял и
предложил уходящему премьер-министру стать своим заместителем в Совете
безопасности. Предполагается, что на новой должности он займется вопросами
укрепления обороноспособности.
Вот так Медведев объявлял об отставке правительства
— Лентач (@oldLentach)
На должность нового главы правительства президент предложил
руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Согласовать
кандидатуру должна Госдума. Накануне глава ФНС прибыл в нижнюю палату для
консультаций с депутатами. Ожидается, что парламентарии рассмотрят этот вопрос
на пленарном заседании в четверг, 16 января.
родился в 1966 году в Москве. Окончил
столичный станкостроительный институт, кандидат наук. На государственной службе
– с 1998 года. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости,
занимался развитием особых экономических зон.
В 2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, но вскоре
вошел в кадровый президентский резерв. В 2010 году назначили
руководителем Федеральной налоговой службы. Наблюдатели отмечают его заслуги в
цифровизации ведомства и внедрении электронных сервисов.