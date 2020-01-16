Перед отставкой правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин был несогласен с ним по ряду важных инициатив. По данным СМИ, уходящий премьер-министр планировал реформу российской политический системы.

Перед отставкой правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин был несогласен с ним по ряду важных инициатив. По данным СМИ, уходящий премьер-министр планировал реформу российской политический системы.Медведев хотел объединить президентскую и исполнительнуюветви власти. В таком случае президент становился главой исполнительной властипо примеру США. Об этом сообщает издание .По данным СМИ, Путин с предложенной Медведевым моделью не согласился. Входе послания Федеральному собранию 15 января он объявил об отказе отсуперпрезидентской власти и постепенном переходе к президентско-парламентскойреспублике.Сразу после оглашения послания Медведев объявил об уходеправительства в отставку в полном составе. Путин ее немедленно принял ипредложил уходящему премьер-министру стать своим заместителем в Советебезопасности. Предполагается, что на новой должности он займется вопросамиукрепления обороноспособности.Вот так Медведев объявлял об отставке правительства— Лентач (@oldLentach)На должность нового главы правительства президент предложилруководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Согласоватькандидатуру должна Госдума. Накануне глава ФНС прибыл в нижнюю палату дляконсультаций с депутатами. Ожидается, что парламентарии рассмотрят этот вопросна пленарном заседании в четверг, 16 января.родился в 1966 году в Москве. Окончилстоличный станкостроительный институт, кандидат наук. На государственной службе– с 1998 года. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости,занимался развитием особых экономических зон.В 2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, но вскоревошел в кадровый президентский резерв. В 2010 году назначилируководителем Федеральной налоговой службы. Наблюдатели отмечают его заслуги вцифровизации ведомства и внедрении электронных сервисов.