16.01.2020

2020-01-16 14:35:03

Взаперти на пятом этаже оказалась девушка-инвалид из Коврова

Право на полноценную жизнь отстаивает в суде 25-летняя Екатерина Сухинина из Коврова. Девушка, прикованная к инвалидной коляске, просит Ковровскую горадминистрацию обменять её муниципальную квартиру на жильё на первом этаже. В ситуации разбиралась Вера Куликова.

Для Кати- это практически единственный способ выйти из квартиры. На папиных руках. Это при условии , что он не работе.

- Если она попросит, то мы связываемся по телефону и я спускаю и поднимаю, - говорит Алексей Сухинин, отец Екатерины.

- Тяжело?

- Тяжело . Мне все-таки 54 года уже.

В 25 лет жить взаперти, на пятом этаже несправедливо, говорит Катя Сухинина. Когда ты участница конкурсов красоты, занимаешься планеризмом, дайвингом, ремонтом машин и много чем ещё. 5 лет назад девушка попала в аварию на своей машине. Стала инвалидом 1 группы. У нее сломан позвоночник и парализована рука. В Катином доме нет лифта. Подъезд не оборудован пандусами. Поэтому самостоятельно выбраться из квартиры она не может. Екатерина обратилась в администрацию Коврова с просьбой помочь обменять муниципальную квартиру, в которой живет, на такую же, но на 1 этаже. Но ответа от администрации так и не получила. Девушка решила отстаивать свои права в суде и предъявила иск к администрации.

Екатерина Сухинина, жительница г. Коврова: «Потому что администрация г. Коврова не обменивает нам квартиру с 5-го этажа на 1-й, либо квартиру подходящую для инвалидов—колясочников, к примеру, с лифтом. Хотя есть закон, когда случается такая трагедия как у меня, если человек становится инвалидом, и есть возможность обмена квартир, администрация должна обменять».

Власти Коврова о ситуации Екатерины Сухининой знают. Но помочь пока не могут, подчёркивает глава администрации Юрий Морозов. Причина- несовершенство законодательства.

Юрий Морозов, глава администрации г. Коврова: «Не имеет права администрация в соответствии с Жилищным кодексом вмешиваться, даже если у Сухининых сейчас муниципальная квартира, предоставить ей такую же квартиру на 1 этаже по ее просьбе мы не имеем права по ЖК. Обмен между собой могут произвести только наниматели, но опять же без участия администрации. Об этом говорит закон».

Екатерина надеется, что Фемида будет на её стороне. Она хочет защитить право людей, таких же как она, в инвалидном кресле, на полноценную жизнь. По словам Кати, сейчас большую часть времени она вынуждена проводить в других городах. Ездит на реабилитацию в Крым. И город Саки называет «образцовым» в плане «доступности среды». Там все приспособлено для колясочников.

Екатерина Сухинина, жительница г. Коврова: «Там на меня никто не оборачивается люди, как у нас в городе. Я там такая же как все. Я большей частью путешествую. На конкурсы красоты езжу, и участвую, и просто смотрю, как девочки выступают. А так в этом году и за границу я один раз слетала на коляске и весь Крым уже объехала на машине».

А еще Катя участница- многих телевизионных шоу. Была на программе у Дарьи Донцовой. Обделенной себя не чувствует. Говорит беда, напротив, закалила характер и открыла новые возможности.

Вера Куликова, Максим Котов. «Вести-Владимир»