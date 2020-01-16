На теннисном турнире в новозеландском Окленде завершилась встреча второго круга между россиянином Кареном Хачановым и Джоном Миллманом из Австралии. Соперники провели на корте 1 час 49 минут. Матч завершился в пользу австралийского теннисиста.

На теннисном турнире в новозеландском Окленде завершилась встреча второго круга между россиянином Кареном Хачановым и Джоном Миллманом из Австралии. Соперники провели на корте 1 час 49 минут. Матч завершился в пользу австралийского теннисиста.Хачанов уступил Миллману в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 3:6 и завершил выступление на турнире. В четвертьфинале австралиец сыграет с представителем Франции Бенуа Пэром.Призовой фонд соревнований в Окленде превышает 600 тысяч долларов.