В ходе оглашения Послания Федеральному Собрания Владимир Путин поставил задачу кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, и внедрять раздельный сбор мусора. Он также заявил, что механизмы расширенной экологической ответственности необходимо начать применять с 2021 года.

В ходе оглашения Послания Федеральному Собрания Владимир Путин поставил задачу кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, и внедрять раздельный сбор мусора.Президент России также заявил, что механизмы расширенной экологической ответственности (когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации) необходимо начать применять с 2021 года."Если сказать просто — загрязнитель платит", — заявил Путин.Он отметил, что бизнес-компании (особенно крупные) "обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности".Президент России сказал, что до конца 2020 года "не менее 80-ти из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов".Путин сообщил, что к настоящему времени выдано 16 таких разрешений. В целом, по его словам, "работа идет по плану", но в ней "ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев".С ежегодным Посланием Федеральному Собранию президент РФ выступал 15 января в московском "Манеже".