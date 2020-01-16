В поликлиниках и больницах Владимирской области теперь можно пройти медосмотр по «семейному графику» - вечером и в субботу

В 2020 году жители Владимирской области, родившиеся в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1980 годах и ранее имеют право пройти бесплатную диспансеризацию. Граждане старше 39 лет могут обращаться к медикам ежегодно, сообщает пресс-служба Белого дома.По словам директора департамента здравоохранения областной администрации Алексея Мозалёва, основная цель диспансеризации – выявление признаков заболеваний на ранних стадиях. В поликлиниках и больницах Владимирской области теперь можно пройти медосмотр по «семейному графику» - вечером и в субботу.В 2019 году диспансеризацию прошли более 208 тысяч жителей Владимирской области. Четверть из них были направлены на дополнительное обследование.