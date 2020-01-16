В её отношении возбуждено уголовное дело

59-летняя жительница Судогодского района подозревается в заведомо ложном заявлении в полицию о краже денег с банковской карты. Ей грозит до двух лет тюрьмы, сообщает УМВД России по Владимирской области.«Потерпевшая» заявила в полицию, что её 45-летний знакомый, проживая у неё в квартире, украл 14 тысяч рублей с её банковской карты. В ходе проверки полицейские установили, что у женщины никто не похищал деньги. Позднее она призналась, что таким образом хотела отомстить мужчине после ссоры.В отношении женщины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.