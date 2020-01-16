Девочку, которая почти 6 лет — с момента рождения — живет в перинатальном медцентре (ПМЦ), обследуют в рамках иска органов опеки и попечительства об ограничении родительских прав. Судебно-медицинская экспертиза должна выяснить, от чего ребенка лечили все эти годы.

Девочку, которая почти 6 лет — с момента рождения — живет в перинатальном медцентре (ПМЦ), обследуют в рамках иска органов опеки и попечительства об ограничении родительских прав.Об этом сообщила РИА Новости адвокат матери девочки Ольга Лукманова.Судебно-медицинская экспертиза должна выяснить, от чего ребенка лечили все эти годы, поскольку, по словам адвоката, у родителей не было никаких документов о диагнозе, а договор медцентр расторг в одностороннем порядке в марте 2019 года.Первое заседание по делу об ограничении родительских прав пройдет уже 28 января.Сами родители с этим не согласны. Несмотря на то, что в перинатальном центре здоровый ребенок находится уже почти шесть лет, оснований для лишения прав они не видят.Только вот свою позицию в суде они решили представлять не сами. На досудебных слушаниях ни мама, ни папа ребенка не появились. Вместо них на предварительную беседу пришла лишь адвокат Ольга Лукманова.По словам родственников ребенка, мама считает свою дочку смертельно больной. Она появилась на свет в московской клинике "Мать и дитя" в 2014 году. Были преждевременные роды: малышка родилась недоношенной.Через несколько месяцев состояние девочки стабилизировалось, из осложнений — только ухудшение зрения. При этом на общем здоровье это никак не сказывается. Но мама с доводами медиков не согласна.У девочки есть бабушка и дедушка. Первое время они часто навещали внучку и якобы даже хотели забрать ребенка себе. Правда, позже признались: поставить девочку на ноги им не позволит состояние здоровья.При этом врачи многократно повторяли: ребенок может и должен жить дома, но родители остались непреклонны и забирать дочку из больницы не стали.Сначала перинатальный центр разорвал договор о госпитализации в одностороннем порядке, а потом обратился и в органы опеки. Теперь назначить экспертизы может суд.Ранее сообщалось, что Новый год девочка встретила в медцентре, где ее поздравили только врачи и сотрудники ПМЦ.