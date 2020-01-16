Пять человек погибли в результате аварии, произошедшей 16 января в Саратовской области. Возле села Полчаниновка столкнулись легковая Волга и микроавтобус, сообщает ДТП унесло жизни ..

Пять человек погибли в результате аварии, произошедшей 16 января в Саратовской области. Возле села Полчаниновка столкнулись легковая "Волга" и микроавтобус, сообщаетДТП унесло жизни четырех человек из автобуса и одного – из легкового автомобиля. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы.