Ему вменяют преднамеренное банкротство завода, злоупотребление служебным положением, мошенничество и крупные растраты.

Фрунзенский районный суд Владимира заканчивает рассмотрение уголовного дела против экс-генерального директора «Автоприбора» Алексея Мельникова. Ему вменяют преднамеренное банкротство завода, злоупотребление служебным положением, мошенничество и крупные растраты. Во время заседания, состоявшегося 14 января, адвокат подсудимого завершил выступление в прениях. Фемида выслушала реплики сторон, обвиняемому предоставили последнее слово.«Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора», - уточняет пресс-служба ведомства.Предполагаемая дата оглашения вердикта — 22 января 2021 года.Напомним, что первоначально Алексея Мельникова приговорили к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в 700 тысяч рублей. Однако приговор был отменён из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении.