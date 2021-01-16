В связи с изменением погоды рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке: дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует дорожно-транспортные происшествия.В условиях выпадения снега, метели при движении транспортных средств, (особенно - за большегрузными автомобилями), создается завихрение снега, что ухудшает видимость как в попутном направлении, так и при встречном движении транспорта.В связи с изменением погоды рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не забывайте о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги значительно снижается.Пешеходы должны помнить, что выпадение осадков ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение. Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. В сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители транспортных средств уступают вам дорогу.При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям. Особенно важно использовать светоотражающие элементы в одежде детей.По возможности в условиях сложных метеоусловий следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте и по возможности не парковать свой транспорт на центральных и магистральных улицах города. К транспортным средствам, мешающим работе специальной техники, будут применены меры принудительной эвакуации.Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие или другую нештатную дорожную ситуацию, в любое время суток звоните в Дежурную часть Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 54-16-65.