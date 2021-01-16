Из-за сильного снегопада в областном центре уже произошло несколько мелких ДТП.

Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются и на дорожной обстановке. В городе скользко, из-за чего автолюбители испытывают трудности в передвижении.Метель ухудшает видимость, как в попутном направлении, так и при встречном движении транспорта.Госавтоинспекции настоятельно рекомендует водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. А по возможности и вовсе отказаться от поездок в ближайшее время и не парковаться на центральных улицах города, где работает снегоуборочная техника.Пешеходам тоже не стоит забывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный, поэтому дорогу следует переходить только по пешеходным переходам.Важно использовать светоотражающие элементы в одежде детей.Телефон дежурной части Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области: 54-16-65.