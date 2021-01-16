Снежная зима всегда была временем любимых развлечений.

Снежная зима всегда была временем любимых развлечений.Владимирцы во все времена любили катание с гор, ряженые представления и маскарады, и , конечно, колядки. Давайте вспомним эту страницу наше истории. Вместе с Алексеем Арескиным.