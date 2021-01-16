Средства гранта получат 8 организаций.

Восемь некоммерческих организаций (НКО) из Костромской области получили президентские гранты в размере 12 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Гранты получили 8 некоммерческих организаций, в частности, 2,8 млн рублей получила костромская общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» на реализацию проекта «Шаг к самостоятельности».Костромское отделение «Российского Союза Молодежи» получило более 2 млн рублей на проект «Компас доблести» для оказания адресной помощи пожилым людям и сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.Музейно-выставочный центр костромского отделения РГО получил грант на реализацию проекта «Кострома заповедная. Тропами следопытов», в рамках которого снимут цикл из 11 документальных научно-познавательных фильмов об особо охраняемых природных территориях региона.Центр систематизации материальных и духовных знаний «Наше Поветлужье» получил 1,7 млн рублей на создание мобильных творческих мастерских для проведения уроков.